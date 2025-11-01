Orario continuato dal lunedì al venerdì alla farmacia Ceciliano

Arezzo, 1 novembre 2025 – Orario continuato dal lunedì al venerdì alla Farmacia Comunale n.8 “Ceciliano”. La novità, attiva da lunedì 3 novembre, è motivata dalla volontà di garantire un servizio senza interruzioni per l’intera giornata dalle 9.00 di mattina alle 20.00 di sera, offrendo così una maggiore flessibilità in risposta agli impegni lavorativi o familiari dei cittadini. L’unica eccezione resterà nel giorno di sabato in cui l’orario sarà dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. La farmacia di Case Nuove di Ceciliano, inaugurata nel 2010, è collocata in una posizione strategica per i residenti delle frazioni a nord della città e per i cittadini in movimento tra Arezzo e il Casentino, configurando un punto di riferimento per numerose prestazioni legate alla cura di sé, alla prevenzione e al benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

