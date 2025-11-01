Operazione anti-estorsione a Frosinone arrestato Sinti per minacce e droga

Un’importante operazione della Polizia di Stato a Frosinone ha portato all'arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano, appartenente a una nota famiglia sinti stanziata nel capoluogo. L’uomo è accusato di una serie di gravi reati che vanno dall’estorsione alla resistenza a Pubblico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

