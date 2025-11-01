Openda ancora titolare? Spalletti ha le idee chiare sul belga e sull’attacco bianconero | gli ultimi aggiornamenti verso Cremonese Juve

1 nov 2025

Openda ancora titolare, il tecnico gli dà fiducia totale: nonostante la prova opaca con l’Udinese, il belga vince il ballottaggio e parte dal 1?. La prima  Juventus  di  Luciano Spalletti  inizia con una mossa a sorpresa, un segnale forte e in controtendenza rispetto alle critiche delle ultime settimane. Per la delicatissima trasferta di questa sera (ore 20:45) contro la Cremonese, il nuovo tecnico bianconero ha deciso di dare un’altra, importantissima chance a Loïs Openda. Come riportato da  Tuttosport, l’attaccante belga sarà titolare, proprio come lo era stato nella gestione ad interim di  Massimo Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

