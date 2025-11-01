Omicidio Meredith caso ancora non chiuso?

Tgcom24.mediaset.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'anniversario della Morte di Meredith Kercher, studentessa inglese in Erasmus a Perugia uccisa 18 anni consegna un incredibile colpo di scena. L'ex pubblico ministero Giuliano Mignini, oggi in pensione, rivela in un'intervista che un misterioso uomo mai entrato nelle indagini sarebbe coinvolto nell'omicidio della ventunenne e sarebbe fuggito all'estero immediatamente dopo il delitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

omicidio meredith caso ancora non chiuso

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Meredith, caso ancora non chiuso?

