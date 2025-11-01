Omicidio Meredith caso ancora non chiuso?
L'anniversario della Morte di Meredith Kercher, studentessa inglese in Erasmus a Perugia uccisa 18 anni consegna un incredibile colpo di scena. L'ex pubblico ministero Giuliano Mignini, oggi in pensione, rivela in un'intervista che un misterioso uomo mai entrato nelle indagini sarebbe coinvolto nell'omicidio della ventunenne e sarebbe fuggito all'estero immediatamente dopo il delitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Una persona che potrebbe essere implicata nell'omicidio e che scappò all'estero pochi giorni dopo il delitto": omicidio di #MeredithKercher, le clamorose dichiarazioni del pm che 18 anni fa coordinò le indagini. "La capa della Polizia odiava #AmandaKnox" - X Vai su X
Un misterioso uomo, un nome mai sentito prima d’ora, in fuga all’estero subito dopo l’omicidio di Meredith Kercher. Diciotto anni dopo l’omicidio della studentessa inglese a Perugia, Giuliano Mignini, il magistrato che coordinò le indagini, torna a parlare di que - facebook.com Vai su Facebook
Nuove rivelazioni sull’omicidio Meredith Kercher: un sospetto inedito, ma il caso resta chiuso - Omicidio Meredith: il caso giudiziario che ha segnato la cronaca italiana e internazionale. Come scrive notizie.it
Nye avsløringer om Meredith Kercher-mordet: en ny mistenkt, men saken er fortsatt henlagt. - Omicidio Meredith: il caso giudiziario che ha segnato la cronaca italiana e internazionale. Segnala notizie.it
Meredith Kercher, il caso può riaprirsi? Il nuovo sospettato, le parole del magistrato e la reazione di Amanda Knox - Nuove ombre oscurano un altro fatto di cronaca nera tra i più celebri della storia italiana. Lo riporta msn.com