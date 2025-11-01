Omicidio Hekuran Cumani svolta nelle indagini | arrestato un 21enne

Perugiatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nelle indagini. Nella serata del 31 ottobre 2025 è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne. Il giovane arrestato, scrive la Procura di Perugia, è “gravemente indiziato dell’omicidio di Hekuran Cumani”. VIDEO Giovane ucciso con una coltellata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

