Omicidio Hekuran Cumani la confessione del 21enne agli amici | L' ho bucato

Perugiatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accusato di omicidio pluriaggravato il 21enne italiano di origini tunisine arrestato ieri dalla squadra mobile di Perugia per l’omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano morto il 18 ottobre nel parcheggio dell’università di Perugia. Il 21enne, già indagato a piede libero, è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

omicidio hekuran cumani confessioneIl cambio di abito e poi la «confessione» agli amici. Così è stato arrestato l'assassino di Hekuran - È un 21enne, italiano di seconda generazione, il giovane finito in carcere venerdì sera perché accusato dell'omicidio di Hekuran Cumani, il ragazzo di ... Da msn.com

Arrestato il 21enne già indagato per l'omicidio di Hekuran - E' stato arrestato nella serata di ieri il 21enne già indagato per l'omicidio di Hekuran Cumani. Riporta corrieredellumbria.it

omicidio hekuran cumani confessionePerugia, arrestato l'assassino di Hekuran Cumani. In carcere un 21enne - La squadra mobile della questura di Perugia ha arrestato nella serata di venerdì un ventunenne ritenuto l'assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese ucciso, ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Hekuran Cumani Confessione