Omicidio Hekuran Cumani arrestato un 21enne
Nella serata del 31 ottobre 2025 è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne. Il giovane arrestato, scrive la Procura di Perugia, è “gravemente indiziato dell’omicidio di Hekuran Cumani”. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Omicidio Hekuran Cumani arrestato 18enne rissaiolo e violento #Aggressione #carcere #custodiacautelare #divietodidimora #perugia #polizia #Rissa #sprayurticante - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Cumani, domani l'ultimo saluto a Hekuran ift.tt/eKkCIY8 - X Vai su X
Hekuran Cumani, arrestato l'assassino: è un giovane di 21 anni, l'ha ucciso con una coltellata al collo - La squadra mobile della questura di Perugia ha arrestato nella serata di venerdì un ventunenne ritenuto l'assassino di Hekuran Cumani, il 23enne di origine albanese ucciso, ... Come scrive leggo.it
Scontro finito con omicidio Herukan a Perugia, arrestato un giovane - E’risultato coinvolto anche nello scontro tra due gruppi di giovani che lo scorso 18 ottobre ha portato all’omicidio di Hekuran ... Segnala msn.com
Omicidio Hekuran, l'indagato si è disfatto del telefonino - Secondo quanto emerge, lo avrebbe consegnato a un familiare, con l’intento di non averlo a casa. Scrive corrieredellumbria.it