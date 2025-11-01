Omicidio Hekuran Cumani a Perugia la confessione del 21enne agli amici | L' ho bucato

È accusato di omicidio pluriaggravato il 21enne italiano di origini tunisine arrestato ieri dalla squadra mobile di Perugia per l’omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano morto il 18 ottobre nel parcheggio dell’università di Perugia. Il 21enne, già indagato a piede libero, è stato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altre letture consigliate

Perugia, omicidio di Hekuran Cumani: arrestato il presunto assassino, è un 21enne - X Vai su X

ULTIM'ORA Ucciso a coltellate nel parcheggio dell’università di Perugia. Arrestato un 21enne per l’omicidio di Cumani Hekuran - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Hekuran Cumani, in carcere un 21enne di Perugia. Agli amici ha detto: “Ho bucato qualcuno” - Dalla lite per il "Forza Marocco" alla coltellata mortale: il giovane incensurato "girava sempre armato di coltello" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

L'omicidio di Hekuran, arrestato un giovane:"Ha colpito e poi è scappato" - Raggiunto da un'ordinanza del gip è accusato di omicidio pluriaggravato. Segnala rainews.it

Omicidio di Hekuran Cumani, arrestato un 21enne di Perugia per il delitto nato dopo una lite sul calcio - Omicidio di Hekuran Cumani, è stato arrestato un 21enne di Perugia: il delitto sarebbe nato dopo uno sfottò sul calcio ... Lo riporta virgilio.it