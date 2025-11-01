Omicidio di Hekuran Cumani la sindaca di Perugia | Passo fondamentale verso la verità e la giustizia
“La conclusione dell’indagine non può cancellare il dolore, ma è un passo fondamentale verso la verità e la giustizia che tutti desideriamo”. Dopo l'arresto di un 21enne per l'omicidio del 23enne Hekuran Cumani, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, scrive per “ringraziare sinceramente la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
