Omicidio di Hekuran Cumani in carcere un 21enne di Perugia Agli amici ha detto | Ho bucato qualcuno

Prima la serata in discoteca, poi una discussione su una partita di calcio e infine la violenta rissa culminata con la morte del 23enne Hekuran Cumani, raggiunto da una coltellata al petto nel parcheggio antistante la facoltà di matematica nella zona universitaria di Perugia, la notte del 18 ottobre. Dopo due settimane di indagini e accertamenti, la Squadra mobile ha arrestato un ventunenne incensurato residente nel capoluogo umbro: il reato contestato nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip è omicidio pluriaggravato. Secondo il procuratore di Perugia ci sono “ elementi granitici ” nell’indagine condotta dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Hekuran Cumani, in carcere un 21enne di Perugia. Agli amici ha detto: “Ho bucato qualcuno”

