Omicidio di Hekuran Cumani il Forza Marocco la rissa e la coltellata | la ricostruzione
Una vita persa per una frase. “Forza Marocco”. Una provocazione forse. Una battuta che non è stata recepita tale. E così la miccia si è accesa. Ma il confronto tra gruppi di giovani, perugini e fabrianesi, in questa occasione, ha avuto un epilogo drammatico, sproporzionato secondo quella che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
