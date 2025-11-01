Omicidio di Hekuran Cumani il Forza Marocco la rissa e la coltellata | la ricostruzione

Perugiatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vita persa per una frase. “Forza Marocco”. Una provocazione forse. Una battuta che non è stata recepita tale. E così la miccia si è accesa. Ma il confronto tra gruppi di giovani, perugini e fabrianesi, in questa occasione, ha avuto un epilogo drammatico, sproporzionato secondo quella che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

