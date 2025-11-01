Omicidio di Hekuran Cumani disposta la custodia cautelare per un 21enne già indagato

FABRIANO – Eseguita una misura di custodia cautelare per l'omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano ucciso il 18 ottobre a Perugia, nel corso di una rissa. Il gip di Perugia, su richiesta della procura, ha disposto la misura cautelare nei confronti di un 21enne "gravemente indiziato". 🔗 Leggi su Anconatoday.it

