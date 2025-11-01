Omicidio di Hekuran Cumani arrestato un 21enne di Perugia per il delitto nato dopo una lite sul calcio

omicidio hekuran cumani arrestatoL'omicidio di Hekuran, arrestato un giovane:"Ha colpito e poi è scappato" - Raggiunto da un'ordinanza del gip è accusato di omicidio pluriaggravato. Da rainews.it

omicidio hekuran cumani arrestatoL'arrestato per l' omicidio a Perugia è un giovane già indagato - E' il giovane già indagato per il delitto, quello ora arrestato perché accusato di avere ucciso con una coltellata al petto Hekuran Cumani, 23 anni di Fabriano. Lo riporta ansa.it

Omicidio Cumani Hekuran a Perugia: arrestato 21enne - Il 23enne fabrianese è stato ucciso con una coltellata al cuore nel parcheggio dell'Università il 18 ottobre scorso ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

