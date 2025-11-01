Omicidio di Hekuran Cumani a Perugia arrestato 21enne | lite scoppiata per uno sfottò sul calcio

Svolta nelle indagini sull’ omicidio di Hekuran Cumani, il ventitreenne italiano di origine albanese ucciso a Perugia dopo una rissa scoppiata in centro. La Polizia ha arrestato un giovane italiano di 21 anni di origini tunisine, con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Il ragazzo era già indagato a piede libero e la misura cautelare è stata disposta dalla Procura di Perugia a seguito delle evidenze raccolte durante le indagini, tra cui intercettazioni e testimonianze su una presunta confessione rivelata a conoscenti. Attualmente l’indagato si trova nel carcere perugino di Capanne. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi legati al calcio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Omicidio di Hekuran Cumani a Perugia, arrestato 21enne: lite scoppiata per uno sfottò sul calcio

