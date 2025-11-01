Omicidio di Hekuran Cumani | a generare la lite un Forza Marocco interpretato come insulto

FABRIANO – È accusato di omicidio pluriaggravato il 21enne italiano di origini tunisine arrestato ieri dalla Squadra Mobile di Perugia per l'omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano morto il 18 ottobre nel parcheggio dell'università di Perugia. Il 21enne, già indagato a piede libero, è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

