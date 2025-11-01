Omicidio Cumani Hekuran a Perugia | arrestato 21enne

(Adnkronos) – E' stata eseguita nella serata di ieri un'ordinanza cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 21enne indagato dell'omicidio di Cumani Hekuran, il 23enne fabrianese ucciso con una coltellata al cuore nel parcheggio dell'Università di Perugia il 18 ottobre scorso. Alle 11, in Questura, si terrà una conferenza stampa. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

