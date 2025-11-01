Omar Sabatini un facchino tra i tedofori delle olimpiadi | Porterò nel cuore tutto il Sodalizio
C'è anche un facchino di Santa Rosa tra i tedofori che hanno l'onore di portare la fiaccola delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. È Omar Sabatini, ruolo “ciuffo”, nel Sodalizio dal 2010. “Ringrazio il consiglio direttivo che ha proposto la mia candidatura - dichiara Sabatini - e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
