Omaggio a San Mercuriale Torna la messa dell’artista

Domani alle 19, all’ Abbazia di San Mercuriale, don Enrico Casadei Garofani (vicario vescovile) coadiuvato dall’abate don Nino Nicotra, celebrerà la tradizionale Messa dell’Artista, giunta alla 62ª edizione, in memoria e suffragio degli artisti e degli esponenti della cultura di Forlì e del comprensorio deceduti nel corso dell’ultimo anno. Nell’occasione verranno ricordati: Vittorio Benini detto Victor (sassofonista), Patrizia Betti (promotrice culturale), Arrigo Casamurata (pittore e poeta), Romano Cicognani (fotografo d’arte), Maura de Bernart (storica e operatrice culturale), Angela Ellis (pittrice), Colomba Fabbri (scrittrice), Elisa Fiorini Barbarossa (pittrice), Giuliana Focaccia (musicista e insegnante), Andrea Gulmanelli (promotore culturale), Giacomo Marchioni, in arte ‘Problem’ (musicista), Giancarlo Mazzoni (musicista), Giovanni Milanesi (musicista), Marcello Nucciarelli (scrittore), Vittorio Ragazzini (promotore culturale), Cesare Ricciotti (poeta), Maurizio Samorì (musicista), Roberto Prati (pittore), Ilario Santandrea (attore della Compagine di San Tomè), Giuseppe Saporetti (sassofonista), Gabriele Toni detto Lele (bassista), Guido Turoni (promotore culturale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

