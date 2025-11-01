Oltre 700 morti Studenti Italiani bloccati il paese nel caos dopo le elezioni Situazione drammatica

Un clima surreale e di paura domina in queste ore la Tanzania, dove il paese sembra essere piombato nel caos dopo le elezioni presidenziali. Le comunicazioni sono quasi del tutto interrotte, le strade presidiate da militari e polizia, mentre la popolazione è costretta a restare in casa. Le informazioni arrivano a singhiozzo, frammentarie e spesso contraddittorie, ma ciò che emerge è un quadro di forte instabilità e violenza diffusa. La presidente uscente Samia Suluhu Hassan è stata riconfermata con un risultato schiacciante, pari al 97,66% dei voti. Un esito che avrebbe dovuto sancire la continuità politica del paese, ma che invece ha scatenato manifestazioni e scontri in diverse città. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it