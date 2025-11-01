Oltre 10 kg di cocaina nascosti nel bagagliaio | in manette un 27enne

Milanotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bagagliaio dell'auto con delle anomalie, rigonfio e con la tappezzeria dai bordi irregolari. Sotto il bottino: chili e chili di cocaina divisi in panetti. Arrestato un uomo di 27 anni, cittadino albanese, per detenzione di droga. I controlli a MonzaNel pomeriggio del 29 ottobre gli agenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

oltre 10 kg cocainaMonza, oltre 10 chili di cocaina in un doppiofondo del bagagliaio: arrestato - La guida a bassa velocità e il continuo guardarsi intorno del conducente hanno insospettito gli agenti della Squadra Mobile, che hanno deciso di perquisire il veicolo. Secondo msn.com

oltre 10 kg cocainaBeccato con oltre 1,2 kg di eroina e cocaina, un arresto foto - L’attività si pone a corollario del capillare monitoraggio che la Polizia di Stato, grazie ai servizi straordinari di controllo del territorio, espleta nei quartieri più a rischio di questo capoluogo, ... Lo riporta catanzaroinforma.it

oltre 10 kg cocainaNapoli, aveva oltre 6kg tra eroina e cocaina: 39enne arrestato dalla Polizia - Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti ... Lo riporta ilmeridianonews.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 10 Kg Cocaina