Oltre 10 kg di cocaina nascosti nel bagagliaio | in manette un 27enne

Un bagagliaio dell'auto con delle anomalie, rigonfio e con la tappezzeria dai bordi irregolari. Sotto il bottino: chili e chili di cocaina divisi in panetti. Arrestato un uomo di 27 anni, cittadino albanese, per detenzione di droga. I controlli a MonzaNel pomeriggio del 29 ottobre gli agenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

SPACCIO: ARRESTATI A TRENTO TRE UOMINI. NASCONDEVANO OLTRE UN CHILO DI HASHISH E DIVERSE DOSI DI COCAINA a Trento sono stati arrestati tre uomini con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Gli uomini erano - facebook.com Vai su Facebook

Parma, arrestato 18enne trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina - X Vai su X

Monza, oltre 10 chili di cocaina in un doppiofondo del bagagliaio: arrestato - La guida a bassa velocità e il continuo guardarsi intorno del conducente hanno insospettito gli agenti della Squadra Mobile, che hanno deciso di perquisire il veicolo. Secondo msn.com

Beccato con oltre 1,2 kg di eroina e cocaina, un arresto foto - L’attività si pone a corollario del capillare monitoraggio che la Polizia di Stato, grazie ai servizi straordinari di controllo del territorio, espleta nei quartieri più a rischio di questo capoluogo, ... Lo riporta catanzaroinforma.it

Napoli, aveva oltre 6kg tra eroina e cocaina: 39enne arrestato dalla Polizia - Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti ... Lo riporta ilmeridianonews.it