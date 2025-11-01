Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Fisica menzione d' onore per studente casertano

Concluse le Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Fisica Junior 2025 e la squadra italiana ha conseguito tre medaglie di bronzo e due menzioni d’onore, confermando il valore della preparazione scientifica dei giovani talenti italiani. Tra i protagonisti di questa edizione si distingue Luca. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Altre letture consigliate

Iniziate il 19 ottobre, si sono appena concluse a Piatra Neamt, in Romania, le Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica junior. Hanno partecipato 110 ragazzi e ragazze di 21 nazioni da tutto il mondo, cimentandosi in tre difficilissime prove. La squadr - facebook.com Vai su Facebook

Falcomatà esalta il successo di Palumbo e Barbieri alle Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica junior - “Gaia Palumbo e Davide Barberi, studenti del Liceo scientifico ‘Leonardo Da Vinci’ di Reggio Calabria, sono tra i vincitori delle ‘Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica junior’. Lo riporta strettoweb.com

Olimpiadi internazionali di astronomia e astrofisica junior, due studenti reggini sul podio - "I due ragazzi hanno conquistato un podio che ci riempie d’orgoglio e testimonia il grande lavoro portato avanti dalle nostre scuole", le parole del sindaco Falcomatà ... Segnala citynow.it

Olimpiadi di Astronomia 2025: due studenti reggini conquistano la medaglia di bronzo - "Gaia e Davide sono riusciti a portare il nome di Reggio nel panorama internazionale" la soddisfazione della dirigente del liceo da Vinci ... Scrive citynow.it