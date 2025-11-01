Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Fisica Junior 2025 | tre bronzi e due menzioni per l’Italia Tra i protagonisti Luca Rucco del Liceo Fermi di Aversa

Si chiudono con risultati di rilievo le Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Fisica Junior 2025, tenutesi dal 19 ottobre. La squadra italiana ha conseguito tre medaglie di bronzo e due menzioni d'onore, confermando il valore della preparazione scientifica dei giovani talenti italiani. Tra i protagonisti di questa edizione si distingue Luca Rucco, studente della classe 3N del Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Aversa, per l'impegno, la preparazione e la passione dimostrati durante le prove. "La mia passione per l'astronomia e la fisica è nata grazie a mio fratello, che aveva già partecipato alle Olimpiadi negli anni precedenti.

