Oklahoma fa la storia della NBA | il record è incredibile!

Gli gli Oklahoma City Thunder sono i protagonisti indiscussi della NBA: i numeri parlano chiaro. La squadra è da record. Con la vittoria contro i Washington Wizards nella notte del 31 ottobre, gli Oklahoma City Thunder hanno portato a 21 il numero di successi consecutivi in stagione regolare contro le squadre della Eastern Conference. È un risultato che non solo entra nei tabelloni statistici, ma scrive una pagina nuova della NBA: nessuno prima d’ora aveva registrato una tale striscia di successi. Un dato che conferma la forza crescente dei Thunder. Oklahoma da record: i Thunder dominano la NBA. 🔗 Leggi su Sportface.it

Ghostbusters: Afterlife (in italiano Ghostbusters: Legacy) è una simpatica operazione nostalgia che ha due punti di forza: l'aver spostato la storia in Oklahoma e il personaggio di Phoebe, divertentissimo. La scena con i marshmallow vale la (lunga, pure troppo) - X Vai su X

IL CLAMOROSO CANESTRO DI CASON WALLACE! Il giocatore degli Oklahoma City Thunder si inventa una conclusione SENZA SENSO allo scadere dei 24 secondi. Abbiamo già il canestro dell'anno NBA. Se non della storia. NBA TV #pianetabasket - facebook.com Vai su Facebook

NBA, OKC vince la 21^ partita in fila contro la Eastern Conference: è record - Con la vittoria di questa notte contro gli Washington Wizards, gli Oklahoma City Thunder hanno allungato a 21 la loro striscia di vittorie consecutive contro squadre della Eastern Conference in ... Secondo sport.sky.it

Nba, Oklahoma e San Antonio sanno solo vincere. A Miami non basta Fontecchio - 2 minuti per la lettura NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A Ovest ci sono due squadre che fin qui hanno saputo solo vincere. Si legge su msn.com

Oklahoma ha vinto l’NBA con una delle difese più forti di sempre - Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto per la prima volta l’NBA, il campionato maschile di basket nordamericano e il più prestigioso del mondo. Da ilpost.it