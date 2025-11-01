Oklahoma fa la storia della NBA | il record è incredibile!

Gli gli Oklahoma City Thunder sono i protagonisti indiscussi della NBA: i numeri parlano chiaro. La squadra è da record. Con la vittoria contro i Washington Wizards nella notte del 31 ottobre, gli Oklahoma City Thunder hanno portato a 21 il numero di successi consecutivi in stagione regolare contro le squadre della Eastern Conference. È un risultato che non solo entra nei tabelloni statistici, ma scrive una pagina nuova della NBA: nessuno prima d’ora aveva registrato una tale striscia di successi. Un dato che conferma la forza crescente dei Thunder. Oklahoma da record: i Thunder dominano la NBA. 🔗 Leggi su Sportface.it

