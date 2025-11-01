Ognissanti scatta il piano sicurezza | le misure

E’ il giorno di tutti i santi che apre il fine settimana del tributo ai propri defunti. Così dopo la partenza dei giorni scorsi, da oggi si intensificherà e andrà avanti per tutto il weekend, il pellegrinaggio in occasione della ricorrenza che quest’anno cade nel fine settimana, facendo aumentare la probabilità di affluenza nei cimiteri. Per questo la task force sicurezza da parte della società che gestisce i camposanti è già scattata. Multiservizi ha messo in campo misure straordinarie di controllo e sorveglianza dei cimiteri. Obiettivo consentire visite in tranquillità e far fronte ai furti che avvengono durante tutto l’anno, ma che si intensificano in queste giornate di grande affluenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ognissanti, scatta il piano sicurezza: le misure

