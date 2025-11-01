Ognissanti Notiziario ridotto
Oggi è la festività di Tutti i Santi. Festività di prima importanza per la religione cattolica, tale da essere anche giornata festiva in Italia secondo i Patti lateranensi. L'arrivo di Halloween ha dato un altro senso a queste ricorrenze ma dal punto di vista religioso, questi due giorni riguardano i Santi e i Defunti. Per la giornata festiva il nostro notiziario sarà in forma ridotta. Auguri a tutti.
