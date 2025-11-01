Ognissanti la sfilata dei bimbi vestiti da angioletti

Napolitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata all’insegna della luce, della gioia e della bontà ha colorato le strade del Vomero grazie alla Sfilata di Ognissanti che ha coinvolto bambini vestiti da santi – tra cui San Francesco, Padre Pio o San Lorenzo col braciere - e angioletti. I piccoli hanno sfilato con entusiasmo per le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

