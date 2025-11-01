Ognissanti e defunti | tutte le celebrazioni a Trento

La giornata odierna, sabato 1° novembre, vedrà a Trento, come da tradizione, le celebrazioni della festività di tutti i Santi e la commemorazione dei defunti.Gli appuntamenti di oggiOggi, in occasione della festa di Ognissanti, alle 14:30 sarà celebrata la Santa messa presieduta dall’arcivescovo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: VOLONTARI A SUPPORTO DEI CITTADINI PER L'ACCESSO AL CIMITERO ? L'1 e il 2 novembre prossimi, in occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il Comune si attiva per garantire u - facebook.com Vai su Facebook

Ognissanti e Defunti, gli orari dei cimiteri di Torino https://iltorinese.it/2025/10/21/ognissanti-e-defunti-gli-orari-dei-cimiteri-di-torino/… #Torino - X Vai su X

Brescia, commemorazione defunti: tutte le celebrazioni al Vantiniano - Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre all'interno del camposanto un servizio gratuito di bus navetta. Lo riporta quibrescia.it

Celebrazioni di Ognissanti, Commemorazione dei Defunti e nuovo percorso biblico al Santuario del SS.mo Nome di Maria di Mondovì - Domani in programma anche una breve catechesi sulle Reliquie custodite nel Santuario e sul loro significato spirituale ... Secondo targatocn.it

Primo novembre, festa di Ognissanti. Il programma delle celebrazioni - Oggi e domani, per le giornate di Ognissanti e dei defunti, nei cimiteri orari prolungati e servizi di assistenza per facilitare l'accesso ai visitatori. Riporta rainews.it