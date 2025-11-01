Ognissanti e defunti | tutte le celebrazioni a Trento

Trentotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata odierna, sabato 1° novembre, vedrà a Trento, come da tradizione, le celebrazioni della festività di tutti i Santi e la commemorazione dei defunti.Gli appuntamenti di oggiOggi, in occasione della festa di Ognissanti, alle 14:30 sarà celebrata la Santa messa presieduta dall’arcivescovo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ognissanti defunti tutte celebrazioniBrescia, commemorazione defunti: tutte le celebrazioni al Vantiniano - Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre all'interno del camposanto un servizio gratuito di bus navetta. Lo riporta quibrescia.it

ognissanti defunti tutte celebrazioniCelebrazioni di Ognissanti, Commemorazione dei Defunti e nuovo percorso biblico al Santuario del SS.mo Nome di Maria di Mondovì - Domani in programma anche una breve catechesi sulle Reliquie custodite nel Santuario e sul loro significato spirituale ... Secondo targatocn.it

ognissanti defunti tutte celebrazioniPrimo novembre, festa di Ognissanti. Il programma delle celebrazioni - Oggi e domani, per le giornate di Ognissanti e dei defunti, nei cimiteri orari prolungati e servizi di assistenza per facilitare l'accesso ai visitatori. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ognissanti Defunti Tutte Celebrazioni