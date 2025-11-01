Ognissanti e commemorazione dei defunti | messe con l' arcivescovo Forte al cimitero

Anche quest’anno, in occasione della festa di Ognissanti e nel giorno della commemorazione dei defunti, l’arcivescovo di Chieti Vasto, monsignor Bruno Forte, celebrerà la santa messa presso il cimitero di Chieti. La prima celebrazione sarà nel pomeriggio di sabato 1 novembre, alle ore 15.30. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

