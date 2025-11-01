Ogni volta che porto i miei figli a casa di altri torno che sono più stanca di prima I miei amici dicono che faccio la difficile | lo sfogo di una mamma

Quando si diventa genitori, trovare un giusto equilibro tra amicizie e responsabilità famigliare è sempre un grande dilemma. Questo è il caso di una mamma che non vuole più portare i suoi due bambini piccoli (uno di due anni e l’altro di tre mesi) a casa di altri perché, quando rientra, è “completamente esausta”. La donna sul forum di Mumsnet (la comunità virtuale del Regno Unito in cui le donne cercano suggerimenti su diversi argomenti, ndr) dice di essere preoccupata che gli altri amici la accusino di “essere davvero difficile”. Cosa che poi è avvenuta. Secondo la madre esausta “le altre case spesso non sono a prova di bambino e nessuno mi aiuta mentre io e mio marito ‘lottiamo’ con nostro figlio più grande, in giro per le stanze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

