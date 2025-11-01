Ogni banco ha la sua storia | un viaggio nella memoria della scuola e della Repubblica
Lunedì 3 novembre 2025, alle 9, la Camera di Commercio di Agrigento ospiterà l’incontro “Ogni banco ha la sua storia – Memorie del Regio Istituto industriale e professionale di Girgenti”, promosso dall’archivio di Stato di Agrigento nell’ambito del progetto nazionale “Sui loro passi, il nostro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
31 ottobre 2025 - MEMORIE DEL REGIO ISTITUTO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE DI GIRGENTI OGNI BANCO HA LA SUA STORIA. Progetto "Sui loro passi, il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica". La settimana si chiude con il pensiero ri - facebook.com Vai su Facebook
Banco Alimentare presenta la Giornata nazionale della Colletta 2025/ Si parte dal carcere Opera di Milano - Banco Alimentare, Giornata nazionale della Colletta alimentare 2025 presentata dal carcere Opera di Milano. Si legge su ilsussidiario.net
Soldi in più sulla Postepay ogni mese: Poste Italiane ha deciso di renderti ricco - La Postepay è diventata nel corso degli anni una delle carte prepagate più apprezzate dagli italiani. blitzquotidiano.it scrive
Banco Bpm, Castagna: "Rassicuro Orcel sulla nostra capacità di far credito, lui l'ha ridotto" - Banco Bpm, Castagna: "Rassicuro Orcel su credito a economia, lui l'ha ridotto" «Abbiamo sia la volontà che la capacità di proseguire, come fatto in questi anni, per continuare a sostenere le famiglie ... Secondo affaritaliani.it