oggi viviamo la notte del mondo

Giornalista, scrittore, conduttore televisivo e opinionista, nonché presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. E’ davvero un intellettuale a tutto tondo Pietrangelo Buttafuoco, ospite del ciclo di incontri "L’alfabeto della Memoria", a cura di Marche Teatro, che lunedì (ore 19.30) sarà al Ridotto delle Muse di Ancona per presentare la Rivista della Biennale di Venezia. Con lui Debora Rossi, direttore editoriale della Rivista e vicedirettore della Biennale. A moderare l’incontro sarà Annalisa Canfora. Il terzo numero della Rivista ha come titolo ‘Materia prima Raw Material’, e affronta il tema del rapporto fra digitale e realtà materiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

