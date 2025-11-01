Oggi 1° novembre Solennità di Tutti i Santi | coloro che ci indicano la via della santità

Lalucedimaria.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, Solennità di Tutti i Santi, celebriamo i nostri modelli di fede. I Santi non sono figure irraggiungibili, ma amici che con la loro vita ci indicano concretamente la strada per raggiungere la felicità eterna. Il 1° novembre ricorre la Solennità di Tutti i Santi, detta anche Ognissanti. È il giorno in cui si rende. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 1176 novembre solennit224 di tutti i santi coloro che ci indicano la via della santit224

© Lalucedimaria.it - Oggi 1° novembre, Solennità di Tutti i Santi: coloro che ci indicano la via della santità

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Oggi 1176 Novembre Solennit224