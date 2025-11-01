Gli abbonamenti a Netflix 4k e ChatGPT Plus sono in sconto del 7% grazie alle offerte di Halloween e con gli abbonamenti condivisi il costo mensile non supera i sei euro. In più, per i lettori di Pantareinews è disponibile un ulteriore sconto, se non li attivi adesso quando? Se non ti sei mai abbonato ai servizi premium oppure vuoi ridurre i costi mensili dei tuoi abbonamenti, è giunto il momento di approfittare degli sconti offerti dagli account condivisi tramite GamsGo. Spotify Premium a 31,99€ l’anno: guida al piano condiviso che fa risparmiare davvero. Offerte di Halloween su Netflix e ChatGPT. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Offerte di Halloween: Netflix e ChatGPT scontate del 7%