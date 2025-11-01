Offensiva al lavoro nero | trovati 22 irregolari in un locale di Ponsacco

Ponsacco, 1 novembre 2025 – I finanzieri dei comandi di Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra hanno individuat o 73 lavoratori in nero impegnati in attività commerciali, di somministrazione, con mansioni di magazziniere, cameriere, pizzaiolo, aiuto cuoco, addetti alle pulizie, stalliere, ballerine in locali notturni. Lavoratori irregolari di età compresa tra i 17 ed i 70 anni sia italiani che stranieri. In un locale notturno di Ponsacco è stato riscontrato l’impiego di 22 dipendenti irregolari e i finanzieri hanno inoltrato la segnalazione all’Ispettorato territoriale del lavoro per l’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

