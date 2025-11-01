Occupazione Ultimo giorno ai due Licei

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo giorno di occupazione dei licei è iniziato con il furto dello striscione ‘Piccolomini occupato’, che gli studenti avevano realizzato e appeso all’ingresso: un segno del fatto che i ragazzi sono riusciti a portare un dibattito nelle scuole, con tutte le sue sfaccettature e causalità. È stata una lunga settimana, dedicata in gran parte al tema del conflitto israelo-palestinese ma non solo: tra le motivazioni dell’occupazione, infatti, ci sono anche alcune politiche e decisioni governative, oltre agli altri conflitti che si stanno consumando nel mondo. "Condanniamo questo atto e lo riteniamo infantile ed ingiusto - dicono gli occupanti in riferimento alla rimozione notturna dello striscione da parte di ignoti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

occupazione ultimo giorno ai due licei

© Lanazione.it - Occupazione Ultimo giorno ai due Licei

Altre letture consigliate

occupazione ultimo giorno dueIncursioni nelle scuole a Genova, colpito anche il Firpo: due studenti feriti e danni alle strutture - Martedì sera, quando è scattato l’allarme, l’edificio è stato evacuato ... Scrive ilsecoloxix.it

Nuova occupazione a Scienze Politiche. Solo due giorni fa la ministra Bernini aveva scritto ai rettori per dire “basta eccessi” - Bologna, 13 ottobre 2025 – Stamattina studenti e dottorandi dell'Università di Bologna hanno occupato Palazzo Hercolani, in Strada Maggiore, sede dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche. Riporta ilrestodelcarlino.it

Occupazioni, l’onda continua. Ma partono anche le sanzioni - Continua la “staffetta” delle occupazioni nei licei della Capitale. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Occupazione Ultimo Giorno Due