Nutrizione pediatrica nell’ospedale di Chieti c' è un nuovo servizio dedicato

Un nuovo servizio di dietetica e nutrizione pediatrica è attivo all'interno dell’ospedale di Chieti.Il servizio è disponibile nella Clinica pediatrica, diretta dal professor Francesco Chiarelli, ed è finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di un appropriato stato nutrizionale dei pazienti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

