Nuovo revisore per aMo non ancora pronto il piano sull' azione di responsabilità
Il dottor Riccardo Bonetti è il nuovo revisore unico dell’Agenzia per la mobilità di Modena, dopo le dimissioni presentate il 30 ottobre dal dottor Vito Rosati. Bonetti è stato nominato dall’Assemblea dei Soci di aMo, riunita oggi presso la Provincia. Presenti 20 Comuni e la Provincia, per un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
