Nuovo revisore per aMo non ancora pronto il piano sull' azione di responsabilità

Modenatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dottor Riccardo Bonetti è il nuovo revisore unico dell’Agenzia per la mobilità di Modena, dopo le dimissioni presentate il 30 ottobre dal dottor Vito Rosati. Bonetti è stato nominato dall’Assemblea dei Soci di aMo, riunita oggi presso la Provincia. Presenti 20 Comuni e la Provincia, per un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nuovo revisore amo prontoAgenzia per la Mobilità. Nominato nuovo revisore dei conti:. Riccardo Bonetti sostituisce Rosati - L’amministratore Bosi: "Ammanco, piena fiducia nei magistrati nel rispetto delle tempistic ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Revisore Amo Pronto