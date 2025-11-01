Nuovo ponte di Volano sarà pronto in maggio

La fine dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la strada provinciale 54, che collega Codigoro con Comacchio, è prevista per maggio ossia un mese prima rispetto all’iniziale tabella di marcia. Tuttavia ci sarà per un paio di mesi l’interruzione della navigazione sul Po di Volano. La notizia che dovrebbe, in parte, rasserenare gli animi degli imprenditori del Lido di Volano è giunta al termine del tavolo tecnico riunito ieri, dal presidente della Provincia, Daniele Garuti. All’incontro sono intervenuti i sindaci Alice Zanardi di Codigoro, Pier Luigi Negri di Comacchio, Maria Bugnoli di Goro e Lisa Duò di Mesola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

