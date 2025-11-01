Nuovo ds Juventus, la scelta è fatta. L’ex Genoa ha battuto le alternative straniere (Lopez, Spors), il suo annuncio è atteso nei prossimi giorni. Il casting è ufficialmente chiuso, la caccia all’uomo è finita. La Juventus ha scelto il suo nuovo Direttore Sportivo e, salvo clamorosi ripensamenti, il nome è quello che da settimane circolava con maggiore insistenza: Marco Ottolini. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex dirigente del Genoa ha vinto la corsa, superando tutte le alternative, e il suo annuncio in bianconero potrebbe arrivare a brevissimo. Nuovo ds Juventus: Ottolini sbaraglia la concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo ds Juventus, svolta nella corsa all’innesto in dirigenza: quel nome ha sbaragliato la concorrenza, si aspetta solo l’ufficialità