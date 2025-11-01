Nuovo contratto in condominio aumenti fino a 209 euro e bonus da 1.500 euro

Un aumento di 209 euro e un bonus una tantum da 1.500 euro: sono i risultati del nuovo contratto siglato per i circa 40mila portieri e addetti alle pulizie dipendenti da proprietari di fabbricati. L’accordo, di durata triennale, è stato raggiunto tra i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e Confedilizia, in rappresentanza della proprietà edilizia. Entrerà in vigore con effetto immediato e scadrà il 31 ottobre 2028. Gli aumenti e le tempistiche. L’incremento salariale, definito “adeguato alle dinamiche inflattive”, sarà erogato in tre scaglioni: 154,28 euro a gennaio 2026;. 27,19 euro a gennaio 2027;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

