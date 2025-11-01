Nuovo contratto in condominio aumenti fino a 209 euro e bonus da 1.500 euro
Un aumento di 209 euro e un bonus una tantum da 1.500 euro: sono i risultati del nuovo contratto siglato per i circa 40mila portieri e addetti alle pulizie dipendenti da proprietari di fabbricati. L’accordo, di durata triennale, è stato raggiunto tra i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e Confedilizia, in rappresentanza della proprietà edilizia. Entrerà in vigore con effetto immediato e scadrà il 31 ottobre 2028. Gli aumenti e le tempistiche. L’incremento salariale, definito “adeguato alle dinamiche inflattive”, sarà erogato in tre scaglioni: 154,28 euro a gennaio 2026;. 27,19 euro a gennaio 2027;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Un nuovo contratto sociale globale che ridistribuire la pressione fiscale in base al capitale naturale, oltre a quello finanziario - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter blinda Pio Esposito, pronto il rinnovo: Chivu lo ha preferito a Hojlund, dalle offerte da 50 milioni rifiutate al nuovo contratto, dettagli e cifre - X Vai su X
Colf e badanti, il nuovo contratto e tutti gli aumenti. Per le famiglie 40 euro in più da gennaio, 100 nel 2028 - È arrivata la firma dell'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, ... Riporta ilmessaggero.it
Colf e badanti, rinnovato il contratto. Ecco cosa cambia per le famiglie - La spesa per le famiglie che impiegano personale domestico potrebbe aumentare di 230 euro per i livelli medi ... Come scrive ilgiornale.it
Colf e badanti, nel nuovo contratto aumenti da 100 euro e più tutele - Gli incrementi retributivi per 817mila collaboratori domestici spalmati su tre anni. Riporta italiaoggi.it