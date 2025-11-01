Nuovo cantiere Ponte al Pino il centro commerciale naturale Pacinotti alza la voce e chiede subito una contromisura

Firenzetoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’annuncio dei lavori per il nuovo cantiere su Ponte al Pino, il Centro Commerciale Naturale Pacinotti alza la voce, chiedendo misure di mitigazione per evitare una nuova moria di attività a causa dei cantieri. “Siamo favorevoli a un’opera necessaria per la sicurezza, ma non accetteremo che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

nuovo cantiere ponte pinoFirenze, via ai lavori al Ponte al Pino: sarà demolito e sostituito. Cronoprogramma e chiusure - E' quello che accadrà nei prossimi mesi nel Quartiere 2 di Firenze, in uno degli snodi principali della viabilità della zona. Secondo 055firenze.it

nuovo cantiere ponte pinoIl cavalcaferrovia di Ponte al Pino sarà demolito e ricostruito - Il nuovo Ponte al Pino sarà realizzato da RFI, in stretta collaborazione con le istituzioni locali, per integrare al meglio mobilità ferroviaria, stradale e sostenibile. Lo riporta nove.firenze.it

nuovo cantiere ponte pinoFirenze, maxi lavori di Ponte al Pino: nuovo cavalcaferrovia, i piani per lo stop di auto e treni - Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria della struttura, ha ritenuto non più rinviabile l’inizio del cantiere per motivi di stabilità dell’infrastruttura ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Cantiere Ponte Pino