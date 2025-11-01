Nuovo allarme droni a Berlino notte di paura e voli bloccati per due ore | dito puntato contro la Russia
Voli sospesi per circa due ore all’aeroporto di Berlino, in Germania, a causa della presenza di droni non identificati. L’avvistamento di un drone nei pressi dello scalo di Berlino-Brandeburgo ha causato un blocco temporaneo del traffico aereo, con conseguenti ritardi e deviazioni dei voli, hanno riferito le autorità. Allarme droni su Berlino. “I decolli e gli atterraggi sono stati interrotti tra le 20.08 e le 21.58 (19.08-20.58 Gmt) e diversi voli sono stati dirottati verso altre città tedesche”, ha affermato un portavoce dell’aeroporto. Gli aerei diretti a Basilea, Oslo e Barcellona non sono potuti decollare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Nuovo attacco droni sui cieli tedeschi: chiude l'aeroporto di Berlino (per due ore) - Allarme droni all'aeroporto Berlino: voli sospesi per due ore al BER nella notte di Halloween, oggi proeseguono i controlli
Allarme droni a Berlino: sospesi i voli al Brandeburgo, traffico dirottato - L'aeroporto di Berlino Brandeburgo ha sospeso i voli per due ore a causa dell'avvistamento di droni non identificati.
