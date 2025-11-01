nuovi mastelli via il 17 novembre

In vista dell’avvio dal 17 novembre del nuovo servizio porta a porta sono già stati fatti diversi incontri con la cittadinanza e da una settimana è iniziata la distribuzione dei mastelli al Centro del riuso in via Garda. Sono solo tre i quartieri in cui ancora non ci sono state assemblee pubbliche utili a spiegare agli utenti tutte le novità previste nel servizio che entreranno in vigore, appunto, dal 17 novembre, e rispondere alle perplessità e chiarimenti da parte dei cittadini, ma sono state già fissate le rispettive date (tutte con inizio ore 21): il 5 novembre sarà la volta del quartiere San Filippo (l’incontro informativo si terrà nella sala pubblica della Croce Verde); il 6 novembre, appuntamento nella sede dell’associazione del quartiere Faleriense e, per finire, il 13 novembre, l’incontro sarà a Cretarola (nella sede dell’associazione di quartiere). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

