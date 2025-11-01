Nuove pettorine ad alta visibilità per i camminatori di ‘Muovi San Mauro’

A San Mauro Pascoli l’Amministrazione comunale ha consegnato al gruppo di camminatori " Muovi San Mauro " le nuove pettorine catarifrangenti. A riceverle, a nome del gruppo che da 4 anni anima le strade del paese promuovendo salute, amicizia e movimento, Roberto Reali, uno dei membri più attivi e organizzatore di tante passeggiate. Le pettorine, realizzate dalla Tipografia Baiardi di San Mauro Pascoli, sono state realizzate e pensate per garantire maggiore sicurezza durante le camminate serali o al mattino presto, permettendo ai partecipanti di essere ben visibili lungo le vie cittadine. Muovi San Mauro è un progetto ormai consolidato, basato su un circuito urbano di circa 6 km. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

