Nuove corse Trenord aggiunte per Milano Cortina 2026
In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, Trenord ha annunciato un potenziamento dei collegamenti ferroviari in Lombardia. Saranno incrementate nello specifico le corse e ci sarà un ampliamento dell’orario di servizio sulle direttrici principali. Questo intervento, oltre a rispondere a esigenze immediate legate all’evento sportivo, assume ovviamente una rilevanza strategica per la mobilità, il turismo e l’economia locale. Quali nuove corse ha aggiunto Trenord per Milano Cortina 2026. In vista di Milano Cortina 2026, Trenord mette a disposizione 120 corse in più ogni giorno, portando il totale delle corse giornaliere a circa 2. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://www.catanzaroinforma.it/scuola-e-universita/2025/10/30/catanzaro-citta-che-studia-nuove-corse-bus-per-luniversita-e-piu-alloggi-per-gli-studenti/391655/ - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Toscana al Monte Bianco, le nuove corse di Flixbus - X Vai su X
Trenord potenzia la linea S13 con due nuove corse notturne - Trenord potenzia il servizio su alcune linee a partire da lunedì con un’offerta sui collegamenti in diverse tratte della Lombardia, fra cui Milano e Pavia. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
La cura del ferro di Trenord: dal 15 settembre nuove corse sulle linee per Milano, Piacenza, Varese e Novara: ecco le novità - Milano, 11 settembre 2025 – A partire da lunedì 15 settembre Trenord potenzia il servizio su alcune linee regionali e suburbane. ilgiorno.it scrive
Treni, corse speciali di Trenord per le Olimpiadi. In arrivo nuove linee suburbane, dal 28 luglio passante chiuso - Cortina 2026 si avvicinano e anche i trasporti pubblici si preparano a rispondere a un significativo aumento dei flussi di passeggeri. Scrive ilgiorno.it