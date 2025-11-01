In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, Trenord ha annunciato un potenziamento dei collegamenti ferroviari in Lombardia. Saranno incrementate nello specifico le corse e ci sarà un ampliamento dell’orario di servizio sulle direttrici principali. Questo intervento, oltre a rispondere a esigenze immediate legate all’evento sportivo, assume ovviamente una rilevanza strategica per la mobilità, il turismo e l’economia locale. Quali nuove corse ha aggiunto Trenord per Milano Cortina 2026. In vista di Milano Cortina 2026, Trenord mette a disposizione 120 corse in più ogni giorno, portando il totale delle corse giornaliere a circa 2. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuove corse Trenord aggiunte per Milano Cortina 2026