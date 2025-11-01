Nuova voragine nella strada oggetto di lavori e rubinetti a secco

Nuova voragine in viale della Libertà a Lusciano, la stessa che nel pomeriggio di ieri (31 ottobre) e nella prima mattina di oggi è stata oggetto di interventi. Il nuovo cedimento si è verificato proprio in prossimità dei lavori eseguiti.La situazione ha comportato il calo della pressione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"#voragine" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Sono cominciati, stamattina, i lavori per la sistemazione della voragine a #RioFalco. Il primo intervento è stato compiuto dalla SASI con la video ispezione della rete fognante e i conseguenti interventi da fare. Da domani si procederà a sistemare la voragine co - facebook.com Vai su Facebook

Voragine in strada nel Napoletano, 4 famiglie allontanate a Carditello - Una voragine ha inghiottito parte della facciata di una abitazione in via Nuova Belvedere a Carditello. Si legge su ilmattino.it

Strada chiusa da oltre 10 anni per una voragine, finalmente i lavori: "Dureranno quattro mesi" - Al via il 3 novembre il cantiere per la messa in sicurezza di via Buie d'Istria, Segnalini: "Chiudiamo una vicenda rimasta sospesa per troppi anni" ... Lo riporta romatoday.it

Nuova voragine a Balduina: area delimitata - L’ennesima voragine nel quartiere che sta creando qualche difficoltà alla circolazione e che sarebbe da collegare a un problema ... Segnala romatoday.it