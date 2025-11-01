Nuova truffa via Sms | attenzione ai falsi messaggi svuotacariche
Federconsumatori e Caaf Cgil Arezzo lanciano l’allarme su una nuova truffa telefonica che sta circolando in queste settimane. Molti cittadini hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio con questo testo: “Si prega di contattare con urgenza i nostri Uffici Caaf Centro Assistenza Informativa al numero 899 021263 oppure 89342258 per comunicazioni che la riguardano.” Il messaggio, spiegano Chiara Rubbiani, presidente di Federconsumatori, e Ida Forni, responsabile di area del Caaf Cgil Toscana di Arezzo, è una truffa. “Le numerazioni indicate non appartengono al Caaf Cgil Arezzo – chiariscono – e, inoltre, i numeri che iniziano con 899, 893 o 892 sono numerazioni a tariffa speciale, con costi aggiuntivi non inclusi nel piano telefonico. 🔗 Leggi su Lortica.it
