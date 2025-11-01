Nuova truffa svuotacariche telefoniche la denuncia di Federconsumatori e Caaf Cgil Arezzo

Arezzo, 1 novembre 2025 – . ”Si prega di contattare con urgenza i nostri Uffici Caaf Centro Assistenza Informativa al numero 899 021263 oppure 89342258 per comunicazioni che la riguardano". Occhio se sul cellulare compare questo Sms: è una truffa. “Si stanno moltiplicando le segnalazioni di cittadini che ci raccontano di aver ricevuto questo Sms da numerazioni cellulari che iniziano con 351**** – affermano Chiara Rubbiani, Presidente di Federconsumatori e Ida Forni, Responsabile di Area del Caaf Cgil Toscana di Arezzo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova truffa “svuotacariche” telefoniche, la denuncia di Federconsumatori e Caaf Cgil Arezzo

