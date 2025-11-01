La situazione per i Porsche 718 Boxster e Porsche 718 Cayman (la gamma “718”) è in evoluzione e i piani sono stati cambiati più volte. Dalle ultime informazioni ufficiali la Casa tedesca inizierà con il lancio di una proposta elettrica già entro fine 2026, per poi affiancarla con una termica elettrificata nel 2027. Ecco i punti salienti: Cosa era stato annunciato. Nel 2022, Porsche aveva dichiarato che la generazione successiva della 718 sarebbe stata esclusivamente elettrica (“all-electric”) verso il 202526.. Specificamente: la versione nuova della 718 (Boxster + Cayman) avrebbe montato una batteria su un’architettura dedicata (PPE) e abbandonato i motori a combustione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Nuova Porsche 718: Cayman e Boxster elettriche ed a benzina