Nuova avventura per la squadra dell’oratorio di Fregene

Fiumicino, 1 novembre 2025 – “A metà novembre prenderà il via i l Torneo “Oratorio Cup 2025”, un appuntamento che segna un momento speciale per tutti noi. Dopo mesi di attesa, di allenamenti, di sogni e di entusiasmo, i nostri ragazzi potranno finalmente scendere in campo e confrontarsi con altre realtà, mettendo alla prova non solo le loro capacità sportive, ma anche il loro spirito di squadra”. Lo dichiarano Don Giuseppe Curtò e Tommaso Campenni, responsabile dell’oratorio, che aggiungono: “Questo traguardo rappresenta molto di più di una semplice partecipazione ad un torneo: è i l risultato di un percorso costruito con impegno, passione e tanta determinazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it