Nuova avventura per la squadra dell’oratorio di Fregene
Fiumicino, 1 novembre 2025 – “A metà novembre prenderà il via i l Torneo “Oratorio Cup 2025”, un appuntamento che segna un momento speciale per tutti noi. Dopo mesi di attesa, di allenamenti, di sogni e di entusiasmo, i nostri ragazzi potranno finalmente scendere in campo e confrontarsi con altre realtà, mettendo alla prova non solo le loro capacità sportive, ma anche il loro spirito di squadra”. Lo dichiarano Don Giuseppe Curtò e Tommaso Campenni, responsabile dell’oratorio, che aggiungono: “Questo traguardo rappresenta molto di più di una semplice partecipazione ad un torneo: è i l risultato di un percorso costruito con impegno, passione e tanta determinazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In partenza una nuova avventura per la biblioteca di Borgo San Lorenzo Un circolo di lettura dedicato ai ragazzi dai 13 ai 16 anni Vi aspettiamo - facebook.com Vai su Facebook
Nuova avventura per Pepe Reina: sarà l’allenatore dell’Under 19 del Villarreal - Nuova avventura per Pepe Reina: l’ex portiere del Como sarà il nuovo allenatore dell’Under 19 del Villarreal. Segnala gianlucadimarzio.com
Deiola, contenti di questa avventura con Pisacane - E prime parole della nuova stagione dei due veterani della squadra, Alessandro Deiola e Gabriele Zappa. Secondo ansa.it
Nuova avventura per Ilicic: ufficiale l'ingaggio in Slovenia - Josip Ilicic è un nuovo giocatore del Koper FC (Capodistria), squadra che milita nel massimo campionato sloveno. Secondo corrieredellosport.it